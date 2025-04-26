Karabük'te İki Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Murat Öztekin'e ait iki katlı evde çıkan yangın, alevlerin hızla yayılması sonucu evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine dair inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Doğlacık köyünde meydana geldi. Murat Öztekin'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa