Karabük'te Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
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Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlüyü kent merkezinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.
Karabük'te, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan hükümlü K.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kent merkezinde olduğu belirlenen K.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa