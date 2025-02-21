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Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: Öğrenciler Hastaneye Kaldırıldı
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Safranbolu'da bir restoranda tavuk döner yiyen 6 Kanuni Ortaokulu öğrencisi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kanuni Ortaokulu 6/F sınıfı öğrencileri, öğle saatlerinde öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezindeki bir restoranda tavuk döner yedi. Bir süre sonra 6 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerince öğrenciler Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeden alınan numuneler incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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