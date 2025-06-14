Karabük'te feci kaza: 7 yaralı

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yol çalışmasını son anda fark ederek takla attı ve karşı şeritte başka bir araçla çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza kamerada: 1'i ağır 7 yaralı

Yol çalışmasını son anda fark edince, takla atıp karşı şeritte araç ile kafa kafaya çarpıştı

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yol çalışmasından dolayı tek şeride düşmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçerek, otomobil sınıfında bulunan araç ile çarpıştı. Akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Eskipazar ilçesine bağlı mermer mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametinden Gerede istikametine seyreden V.B. idaresindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol çalışmasının bulunduğu yerde yolun tek şeride düştüğü alanda orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak taklalar atan otomobil karşı şeritte T.F.K. idaresindeki 78 AAH 568 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücü V.B. ve yanında yolcu olarak N.B ile diğer aracın sürücüsü T. F.K. ile R.G., K. G.,H.A ve H.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan N. B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına ise anbean yansıdı. Kameraların kayıt aldığı kazada, otomobil yolun tek şeride düştüğünü son anda fark edip orta refüje çarparak karşı şeride takla atarak geçtiği yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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