Karabük'teki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük-Yenice karayolu üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si bebek olmak üzere 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde meydana geldi. Enes A. (30) yönetimindeki 78 YE 123 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikametten gelmekte olan Erdem B. idaresindeki 67 AEB 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Yağmur Aydın hayatını kaybederken sürücülerle birlikte Asel Lina A. (1), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Ekiplerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Enes.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kontrolden çıkan Enes A. idaresindeki otomobilin şiddetle karşı istikametten gelen otomobille çarpıştığı ve sonrasında yaşanan korku dolu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü, babası başında sinir krizi geçirdi

Bu nasıl bir acıdır? Babanın çaresizce çırpınışları kahretti
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı vurdu

İran, ABD ordusunun göz bebeğini böyle vurdu