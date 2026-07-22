Yardım için polise koşan çocukların çabası annelerini kurtarmaya yetmedi

Karabük'ün Yenice ilçesinde evden çıkarıldıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki polis merkezine koşarak yardım isteyen 3 çocuğun çabası annelerini kurtarmaya yetmezken, dini nikahlı eşini bıçakla öldüren şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, Yusuf B. (48), dini nikahlı eşi Tutkun Burcu Köseoğlu'nun (29) yaşadığı eve geldi.

İddiaya göre, Yusuf B., yaşları 7 ile 10 arasında değişen ikisi kız, biri erkek 3 çocuğu evden çıkardıktan sonra Köseoğlu ile tartışmaya başladı.

Evden yükselen sesler üzerine korkuya kapılan çocuklar, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne koşarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, Tutku Burcu Köseoğlu'nu kanlar içerisinde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek Yenice Adliyesine getirildi.

Şüpheli gazetecilerin "Neden yaptın", "Pişman mısın" sorularını cevapsız bıraktı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı