Karabük'te 15 günlük asayiş bilançosu: 47 aranan şahıs yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve denetimlerde 47 aranan kişi yakaladı. Uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Emniyet, güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13.02.2026-27.02.2026 tarihleri arasında il merkezi polis sorumluluk sahasında gerçekleştirilen asayiş uygulamaları ve şok denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; motosikletli polis timleri, yaya devriye unsurları (çarşı ve mahalle bekçileri) ile sivil ve resmi asayiş ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ses tabancası, 15 adet fişek, 4 adet 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında bıçak ile 432 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde tutuklanmasına yönelik aranması bulunan 8 kişi ile çeşitli suçlardan aranması olan 39 kişi olmak üzere toplam 47 aranan şahıs yakalandı.

Öte yandan, fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme veya zorlama suçundan 1 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilirken, 14 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 162 bin 456 TL idari para cezası uygulandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Karabük halkının huzur ve güvenliği için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre, büyük bir dikkat ve özveriyle sürdürüleceği bildirildi. - KARABÜK

