Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Yıldız için arama çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Mustafa Yıldız için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tayyip Köyü Eteköy Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Yıldız (81) öğle saatlerinde evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin de AFAD ve UMKE ekiplerinden destek istemesiyle yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Yıldız Safranbolu Karabük İnsan Hakları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

18 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 18 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 18 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 18 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 18 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 18 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Mira kimdir? Kızıl Goncalar Mira Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Zeynep kimdir? Kızıl Goncalar Zeynep Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Birgül kimdir? Kızıl Goncalar Birgül Tezel gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Seçkin kimdir? Kızıl Goncalar Seçkin Özarslan gerçekte kim, kim oynuyor? Kızıl Goncalar Hande kimdir? Kızıl Goncalar Hande Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Suavi kimdir? Kızıl Goncalar Suavi Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor? 18 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kızıl Goncalar Hasna kimdir? Kızıl Goncalar Hasna Güneş gerçekte kim, kim oynuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title