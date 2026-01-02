Haberler

Karabük'te 80 santimetre karı aşıp yaşlı kadını taşıdılar

Güncelleme:
Safranbolu ilçesinde rahatsızlanan 88 yaşındaki kadın, kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğu mahalleden sağlık ekipleri tarafından güçlükle hastaneye ulaştırıldı. İlk müdahalesi yapılan kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde rahatsızlanan 88 yaşındaki kadın, yaklaşık 80 santimetre karın bulunduğu mahalleden sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde rahatsızlanan 88 yaşındaki Pakize Arslan için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı mahallede hastaya güçlükle ulaştı. Ekipler tarafından sedyeyle ambulansa kadar yaklaşık 100 metre taşınan yaşlı kadın, ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'ın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
