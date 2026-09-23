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Karabük Safranbolu'da ot yangınında ahşap baraka küle döndü, yangın evlere ulaşmadan söndü

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Karabük Safranbolu'da ot yangınında ahşap baraka küle döndü, yangın evlere ulaşmadan söndü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, 15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki ahşap barakaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere ulaşmadan söndürülürken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan ot yangınında ahşap baraka tamamen yanarak küle dönerken, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Safranbolu ilçesi 15 Temmuz Mahallesi yakınlarındaki boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, arazide bulunan barakaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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