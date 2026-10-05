Karabük Eflani'deki tarım alanı yangınında yaklaşık 5 dönüm zarar gördü

Karabük Eflani'deki tarım alanı yangınında yaklaşık 5 dönüm zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 5 dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Çukurören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı