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Karabük Eflani'deki tarım alanı yangınında yaklaşık 5 dönüm zarar gördü

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Karabük Eflani'deki tarım alanı yangınında yaklaşık 5 dönüm zarar gördü
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Çukurören köyünde tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 5 dönüm tarım alanının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Çukurören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle tarım alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 5 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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