Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda Patlama: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda Patlama: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda oksijen tankının tahliye vanasının açılması sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nda oksijen tankının tahliye vanasının açılması sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, sevk edildiği Ankara'da hayatını kaybetti.

Dün saat 14.50 sıralarında fabrikaya ait Hava Ayrıştırma Tesisi'nde Fatih Tetik isimli işçi, buffer oksijen tankının tahliye vanasını açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından dışarı yayılan oksijen nedeniyle vücudunda ağır yanıklar oluşan Tetik, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz işçi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş dudak uçuklattı

36 yaşındaki Sommer'in Galatasaray'dan istediği maaşa bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.