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Karabük-Ankara yolunda kamyonet 38,5 metre yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Karabük-Ankara yolunda kamyonet 38,5 metre yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karabük-Ankara yolunda kamyonet 38,5 metre yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Karabük-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlandı ve ters döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Ankara kara yolunda Eskipazar Mermer kavşağına yakın noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AIS 937 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 38,5 metre aşağı yuvarlandı ve ters döndü. Kazada sürücü Ahmet Kaya (64) ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Şaziye Kaya (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ahmet Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün tedavisinin hastanenin kırmızı alanında sürdüğü öğrenildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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