Alevlerin önüne geçilemiyor! Karabük-Ankara kara yolu, trafiğe kapatıldı

Alevlerin önüne geçilemiyor! Karabük-Ankara kara yolu, trafiğe kapatıldı
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Alevlerin önüne geçilemiyor! Karabük-Ankara kara yolu, trafiğe kapatıldı
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Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. Karabük-Ankara karayoluna gidiş ve geliş güzergahında ulaşım kapatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayarak ilerleyen orman yangını, Karabük Merkez'e bağlı Cumayanı Armağan Mahallesi'ne kadar ulaştı. Yangının mahalleye yaklaşması üzerine bölge tedbir amacıyla tahliye edildi.

KARABÜK-ANKARA KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük- Ankara karayolu üzerindeki Kardemir Kavşağı'nda emniyet güçleri, çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor. Alevlerin, Cumayanı mevkisinde karayoluna kadar ilerlediği görüldü. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşların yanı sıra bölgede bulunan büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere taşındığı görüldü. Hayvanların bir kısmı, olay yerine getirilen bir tır dorsesine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Alevlerin önüne geçilemiyor! Karabük-Ankara kara yolu, trafiğe kapatıldı

Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün katılımıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriliyor. Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı.

Alevlerin önüne geçilemiyor! Karabük-Ankara kara yolu, trafiğe kapatıldı

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Kara:

memlekette orman kalmadı tüm musibetler bu akape yüzünden oluyor firavun gibiler

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Haber YorumlarıHüseyin Temel Çetiner:

Birileri tetiğe bastı bu kadar değişik yerlerde bu kadar çok yangın çıkması raslantı olamaz koruyun ormanlarımızı. Orman bakanı muhalefetle ugraşacağına önce görevini yerine getir ne işe yararsınız siz ya liyakatsizler yanıyor ciğerlerimiz

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Haber Yorumlarıalperen84:

the economist kapağındaki orman yangınları olacak haberlerini unutmadım!! onlar daha önceden nasıl biliyor??

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

eskiden böyle yangın fellan olmaz idi ceyrek asır ülke kabus yasıyor simdi beyni sulanmış ak traklar melemeye başlar

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Haber YorumlarıSerkan Tokuş:

teröristler yakıyor

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