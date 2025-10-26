Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Şırnak Valisi Ekici'yi Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, beraberindeki üst düzey komutanlarla birlikte Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak katıldı. Kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve operasyonlar masaya yatırılırken, huzur ve asayişin sürdürülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı. - ŞIRNAK