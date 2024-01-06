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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 4 Ocak 2024 tarihinde, Kara Havacılık Komutanlığı ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Selçuk Bayraktaroğlu İnsansız Hava Aracı Orgeneral Kara Savunma Havacılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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