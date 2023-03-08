Kadıköy-Beşiktaş seferinde "köpek" gerginliği! Kaptan sefere başlamadı, yolcular isyan etti

Bugün saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapurda köpek olduğu gerekçesi ile yapılmadı. Kaptanın seferi gerçekleştirmesini isteyerek olaya tepki gösteren yolcular, yaşananları alkışlarla protesto etti. Yapılan anonsla birlikte yolcular vapurdan indirilmek istenirken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları A.Ş'nin saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapura sokak köpeği girdiği gerekçesiyle yapılmadı. Vapurdaki yolcular yetkililerden bilgi almak isteyince, gemi kaptanının vapura binen köpeği bahane ederek hareket etmek istemediğini öğrendi.

"GEMİ BOŞ HAREKET EDECEK"

Vatandaşlar duruma tepki göstererek, hayvanın çipli ve aşılı olduğunu belirttiler. Tepki gösterilmesi üzerine yetkililer tarafından vapurda anons yapıldı. Anonsta, "Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur" denildi.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Yolcular inmemekte direnirken, köpeğin belediye tarafından bakıldığını ve kaptanı şikayet edeceklerini söyledi. Duruma isyan eden bir yolcu, "Düzenli olarak bu seferlerde bulunan köpeklerimiz var bizim, belediyenin köpekleri bunlar. Nedir bu köpek düşmanlığı?" dedi.