Kapitan Andreevo'da minibüste 104 bin 981 euroluk beyan edilmemiş altın ele geçirildi

Romanya'ya gitmek üzere Edirne'de Kapıkule'den çıkarak Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na giren yabancı plakalı minibüste, 104 bin 981 euro değerinde beyan edilmemiş 913,80 gram altın ele geçirildi.

Olay, 9 Ekim tarihinde saat 14.45 sıralarında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda meydana geldi. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Romanya'ya seyahat eden Romanya vatandaşı sürücü ve beraberindeki yolcunun bulunduğu yabancı plakalı minibüs, risk analizi kapsamında detaylı gümrük kontrolüne alındı. Kontrol sırasında aracın bagaj bölümünün altında altın sikke ve çeşitli altın eşyaların bulunduğu şeffaf poşetler tespit edildi. Araçta bulunan kişilerin gümrük kontrolü öncesinde beyan edecek herhangi bir eşyalarının olmadığını söyledikleri öğrenildi. Uzman incelemesinde 13 adet altın sikkenin toplam 181,20 gram ağırlığında olduğu ve değerinin 21 bin 464,95 euro olduğu belirlendi. Yüzükler ve pırlantalı madalyonların da aralarında bulunduğu diğer altın eşyaların ise 732,60 gram ağırlığında ve 83 bin 516,76 euro değerinde olduğu tespit edildi. Ele geçirilen altınların toplam ağırlığının 913,80 gram, toplam değerinin ise 104 bin 981,71 euro olduğu bildirildi.

Gümrük işlemleri sırasında altınların araçta bulunan yolcuya ait olduğu belirlendi. Altınlara ve olayda kullanılan araca el konulurken, Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük müfettişi tarafından ön soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yargılanmak üzere mahkemeye çıkarıldığı, hakkında 5 bin euro kefalet belirlendiği ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı