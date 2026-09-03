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Buca'da Pompalı Tüfekli Tehdit Anları Kamerada

Buca'da Pompalı Tüfekli Tehdit Anları Kamerada
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İzmir Buca'da bir şüpheli, daha önce tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gelip 'Çık dışarı, sana sıkacağım' diyerek rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre daha önceden tartıştığı şahsın evinin önüne pompalı tüfekle gelen bir saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı. "Çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek bağırıp mahalleliye korku dolu anlar yaşatan şüphelinin o anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, olay yerinden koşarak uzaklaşan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi. Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, husumetlisine yönelik, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, apartmanın kapısına ve bir çok araca isabet ederek zarar verdi.

Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde; şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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