Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapımı devam eden gar binasında çıkan yangın, şantiye işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapımı devam eden gar binasında öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi şantiyede çalışan işçiler yaptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kapıkule-Halkalı arasında yapılacak hızlı tren hattının Türkiye'deki son durağı olacak olan Kapıkule Gar ve gümrük binasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, çıkış sebebinin ise araştırıldığı bildirildi. - EDİRNE