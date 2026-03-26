Kapıkule'de 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsündeki biri kadın 2 yolcunun üzerinde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak detaylı kontrol yaptı.

Kontroller sırasında şüpheli davranış sergileyen iki yolcu üzerinde yapılan aramada, yolcuların montlarının içine gizlenmiş vakumlu poşetler içinde 12 kilo 1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak biri kadın iki şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, sınır kapılarında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. - EDİRNE

