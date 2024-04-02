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Kapıkule Gümrük Kapısında 95 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği ortak operasyonda tahmini piyasa değeri 95 Milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müştereken gerçekleştirilen operasyon neticesinde tahmini piyasa değeri 95 Milyon TL olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Edirne Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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