Kapıkule'de 5 Bin 148 İlaçla Yakalanan Kadın Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Edirne'nin Kapıkule sınır kapısında, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir kadın gümrük ekipleri tarafından yakalandı. Kadının özel dikim kıyafetinde gizlenmiş ilaçlar, detaylı aramalar sonucunda ortaya çıktı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla gümrüğü geçecekti
EDİRNE - Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir bayan, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçlara yakalandı.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen bayan, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına geldi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş ve davranıştan şüphelendikleri bayanın üzerinde arama yaptı.
Özel cepler yapılan kıyafet ile yakalandı
Yapılan aramada 5 bin 148 adet ilacı vücudun her tarafına sardığı görüldü. Detaylı X-ray tarama ve metal detektör taramasından geçirilen bayanın, ilaçlar özel yapılan bir kıyafetin tüm ceplerine konulup, üzerinin de tekrardan kumaş ile dikildiği tespit edildi.
Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.