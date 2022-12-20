Kapı önüne bırakılan kız bebeğin genel durumu kritik Burdur ' da battaniyeye sarılı kapı önüne terk edilerek, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilen yeni doğan kız bebeğin kritik durumu devam ediyor.

Kapı önüne bırakılan kız bebeğin genel durumu kritik

ISPARTA - Burdur ' da battaniyeye sarılı kapı önüne terk edilerek, yapılan kontrollerde hipotermi geçirdiği tespit edilen yeni doğan kız bebeğin kritik durumu devam ediyor.

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta kordon bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi. Muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından bebek Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Soğukta 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi yeni doğan yoğun bakımında tedavi altına alınarak tedavisine devam eden bebeğin genel durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Pro.f Dr. Hasan Çetin bebeğin dün Burdur Devlet Hastanesi'nden 112 Acil Servis ambulansıyla getirildiğini belirterek, "Bebeğin geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Bebek solunum cihazına bağlı, bebek dışarıda kaldığı için üşümüş. Vücut sıcaklığı da düşük aynı şekilde onunda tedavisi devam etmekte. Henüz bebeğin kritik durumu devam ediyor. Bebeğin, vücut ağırlığı 3 bin 200 boyu da 50 santimetre civarında ama asıl sağlık sorunu düzene girmiş değil" şeklinde konuştu.

Çetin bebeğin acil olarak yoğun bakım ünitesine yatırıldıktan sonra başhekimlik tarafından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bilgi verildiğini belirtti.