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Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

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Sancaktepe'de kapısının sürekli çalınıp kaçılmasından rahatsız olan şahıs, kapı dürbününe kamera taktırınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

İstanbul Sancaktepe'de bir apartmanda yaşayan vatandaş, üst komşusunun sürekli kapısını çalıp kaçtığını iddia ederek ilginç bir önlem aldı. Sürekli rahatsız edilen alt komşu, çareyi kapı dürbününe kamera taktırmakta buldu. Kameradan alınan görüntülerde, üst komşunun defalarca kapıyı çalıp kaçtığı anlar net bir şekilde kaydedildi.

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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