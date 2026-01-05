Haberler

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Haber Videosunu İzle
Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çok sayıda kedi ve köpeğin kötü şartlarda tutulduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 55 hayvanı kurtardı. Açlık ve bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlenen 38 köpek ve 17 kedi, bakımevine sevk edildi.

  • Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan kurtarıldı.
  • 38 köpek ve 17 kedi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne sevk edildi.
  • Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan kurtarıldı. 38 köpek ve 17 kedi bakımevine sevk edildi. İlgili birimler tarafından adli süreç başlatıldı.

KEDİ VE KÖPEKLER EVDE ÖLÜME TERK EDİMİŞ

Kandıra Kaymakamlığı ve Kandıra Belediyesine, bir evden kötü kokular yayıldığı ve çok sayıda hayvanın uygunsuz şartlarda bakıldığı yönünde ihbarlar ulaştı. İhbarı değerlendiren Kaymakamlık koordinesinde; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu adreste çalışma gerçekleştirdi.

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

38 KÖPEK VE 17 KEDİ ÇIKTI

Yasal izinlerin alınmasının ardından evde yapılan incelemede, hayvanların hijyen eksikliği ve ağır bakımsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği belirlendi. Uzun süredir ihmal edildikleri belirlenen, çevreyi de olumsuz etkileyen şartlarda tutulan 38 köpek ve 17 kediye el konuldu.

Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti

Veteriner hekimler tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, tedavileri ve bakımları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandığı ve adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
İlkokulda sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

Okulda facianın eşiğinden dönüldü, eğitime ara verildi
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası

Kripto borsasında büyük vurgun iddiası! Binlerce yatırımcı mağdur
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren şahsın ilk sözleri
Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği oyuncunun kim olduğu belli oldu

Cem Yılmaz'ın dövmesiyle dalga geçtiği ünlünün kim olduğu belli oldu
Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi

Dünya ABD'yi konuşurken yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi