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Kapaklı'daki Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Kapaklı'daki Lise Öğrencileri Arasında Kavga
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi önünde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, başka bir öğrencinin kameralarına yansıdı. Okul çıkışında meydana gelen olay, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Veliler, benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem almasını talep etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan bir lisede iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, başka bir öğrencinin objektifine yansıdı.

Kapaklı ilçesi Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi önünde bulunan alanda kavga meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Okul çıkışında yaşanan kavga diğer öğrencilerin katılımıyla daha da büyüdü.

Yaralanan herhangi bir öğrencinin bulunmadığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden sonlandırıldı. Onlarca öğrencinin karıştığı kavganın görüntüleri farklı bir öğrencinin objektifine yansıdı.

Okul çıkışlarında sık sık bu tür kavgaların yaşandığını belirten veliler, yetkililerden böyle olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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