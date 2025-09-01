Kapaklı'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki araçta silahla vurulmuş bir şekilde bulunan Mesut Uyumaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili birçok kişi gözaltına alındı ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tarlada park halinde bulunan bir aracın içinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Mesut Uyumaz'ın vücuduna dört kurşun isabet ettiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uyumaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

