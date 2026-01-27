Kapaklı'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan M.Ç. ve M.Y. hakkında işlem başlatıldı. Emniyet ekipleri, silahlanmaya yönelik yapılan sahada iki adet ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirdi.
Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa