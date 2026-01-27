Haberler

Kapaklı'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçti

Kapaklı'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçti
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ruhsatsız tabancalarla yakalanan M.Ç. ve M.Y. hakkında işlem başlatıldı. Emniyet ekipleri, silahlanmaya yönelik yapılan sahada iki adet ruhsatsız tabanca ve 25 fişek ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmalarında M.Ç. ve M.Y. isimli şüphelilerin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

500

