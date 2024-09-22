Kapaklı'da Kimyasal Fabrikada Yangın Çıktı, Mahalleli İtfaiyeye Ayran Taşıdı

Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı: Mahalleli yangın bölgesine ayran taşıdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesi Bahçeağıl Mahallesi'nde kimyasal boya üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine destek için yangın bölgesine ayran taşıdı.

Kimyasal üretim yapan Goldfix isimli fabrikada çıkan yangın, fabrikanın büyük bölümünü etkiledi. Alevler ve dumanlar gökyüzünü sararak çevrede paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalıştı ve yangının çevreye yayılması engellendi. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yoğun dumandan etkilenmemeleri için ayran taşıdı.

Jandarma ve polis ekipleri de alana gelerek geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları başlatıldı.