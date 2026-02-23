Tekirdağ'da otomobilin çaptığı kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kapaklı-Saray yolu Ravza Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen H.A. isimli kadına S.T. idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı