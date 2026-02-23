Haberler

Tekirdağ'da otomobilin çaptığı kadın yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.A. isimli kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kapaklı-Saray yolu Ravza Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen H.A. isimli kadına S.T. idaresindeki otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

