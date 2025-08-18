Çocuklar tarafından el freni indirilen araç dereye uçtu

Çocuklar tarafından el freni indirilen araç dereye uçtu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, çocuklar tarafından el freninin indirilmesi sonucu dereye uçtu. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar tarafından el freni indirilen otomobil dereye uçtu.

ÇOCUKLAR, OTOMOBİLİN EL FRENİNİ İNDİRDİ

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kalender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirdi.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

El freninin indirilmesiyle hareketlenen araç, sokağa paralel halde bulunan dereye uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

