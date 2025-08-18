Çocuklar tarafından el freni indirilen araç dereye uçtu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki bir otomobil, çocuklar tarafından el freninin indirilmesi sonucu dereye uçtu. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis inceleme başlattı.
ÇOCUKLAR, OTOMOBİLİN EL FRENİNİ İNDİRDİ
Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Kalender Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 67 AAP 116 plakalı otomobilin içine giren çocuklar, aracın el frenini indirdi.
OTOMOBİL DEREYE UÇTU
El freninin indirilmesiyle hareketlenen araç, sokağa paralel halde bulunan dereye uçtu. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa