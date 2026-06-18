Bağ evinde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı