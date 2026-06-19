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Bağ evinde yakılan ateş yangına sebep oldu

Bağ evinde yakılan ateş yangına sebep oldu
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir bağ evinde yakılan ateşin kıvılcımları önce kümese, ardından benzin bidonuna sıçrayarak yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, kümesteki hayvanlar kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir bağ evinde yakılan ateşin yol açtığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerindeki bir bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağ evinde yakılan ateşteki kıvılcımlar önce kümese, ardından bahçedeki benzin bidonuna sıçradı. Bir anda büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, kümesteki hayvanlar bahçeden çıkarılarak kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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