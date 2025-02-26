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Kapadokya'daki balon faciasında karar: Pilota 7 yıl 6 ay hapis

Kapadokya'daki balon faciasında karar: Pilota 7 yıl 6 ay hapis
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Kapadokya'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı balon faciasıyla ilgili davada karar çıktı.

Kapadokya'da 3 yıl önce 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı balon faciasıyla ilgili davada karar çıktı. Kazada kusurlu bulunan pilot, toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, 2 yıl da balon pilotluğu yapmaktan men edildi.

18 Ekim 2022 tarihinde havalanan sıcak hava balonlarından biri, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde rüzgar nedeniyle sert iniş yaparak devrilmişti. Kazada 2'si pilot 30 kişinin bulunduğu balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu Maria Chiristiana Baltrons (62) ve Dolors Masana (64) hayatını kaybetmiş, 3 turist de yaralanmıştı.

Sıcak hava balon pilotu Mustafa E. ifadesinde inmek için hazırlandığını ve yolcuları rüzgardan dolayı sert indireceği konusunda uyardığını ancak iniş sırasında kurallara uymayan iki yolcunun düştüğünü söylemişti. Pilot ayrıca uçuştan önce yolculara brifing verilerek tehlikelerden bahsedildiğini 26 kişinin sepette bulunan ipleri tuttuğunu, ölen 2 kişinin tutmadığı için yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uçuş saatini doldurmak için havalanmış

Kaza ile ilgili bilirkişi hazırladığı raporu da mahkemeye sundu. Raporda pilotun hava şartlarını hiçe sayarak saatini doldurmak için havalandığı belirtildi. Hazırlanan raporda pilotun ağır kusurlu olduğu, uçuş saatini doldurmak amacıyla yükseldiğini ve hava şartlarınıı hiçe saydığı vurgulandı.

7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Nevşehir 2 Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Mustafa E.'ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte, 2 yıl boyunca pilotluk mesleğinden men cezası verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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