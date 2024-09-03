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Kanyonda mahsur kalan şahıs kurtarıldı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan şahıs AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanyonda mahsur kalan şahıs kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan şahıs AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle kanyon içerisinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan iki kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Belirlenen noktadan kurulan istasyon yardımıyla kanyona iple inen AFAD ekipleri tarafından kanyonda mahsur kalan Adil A. kurtarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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