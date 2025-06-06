Kanserle Mücadele Eden 5 Yaşındaki Elif Azra Hayatını Kaybetti

Kanserle Mücadele Eden 5 Yaşındaki Elif Azra Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te karaciğer kanseri tedavisi sürecinde moral etkinliği düzenlenirken hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri'nin yasını tutuyor. Elif için yapılan cenaze töreninde gözyaşları sel oldu ve binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Binlerce balonun bırakıldığı Elif Azra, hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te karaciğer kanseri tedavisi sürecinde moral etkinliği düzenlenen 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının yeniden ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Minik Elif'in cenazesi gözyaşları eşliğinde defnedildi

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Elif Azra için Gaziantep'te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu. Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif'in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.

Binlerce balon gökyüzüne bırakılmıştı

Gaziantep'te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele ederek birçok hastaya ilham kaynağı olan 5 yaşındaki Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri'nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra'ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
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