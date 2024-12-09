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Kanser iddialarına Tanju Özcan'dan yanıt: Konulan tanıyı açıkladı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık durumuna dair iddialara yanıt verdi. Kansere yakalandığı iddia edilen Özcan, doktorların kendisine "akut pankreatit" teşhisi koyduğunu belirtirken, bu hastalığın kötü beslenme, stres ve alkol kullanımından kaynaklandığını ifade etti.

Kanser olduğu iddia edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, doktorların kendisine "akut pankreatit" teşhisi koyduğunu açıkladı.

Özcan, bugün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, doktorların kendisine "akut pankreatit" teşhisi koyduğunu belirtirken, bu hastalığın kötü beslenme, stres ve alkol kullanımından kaynaklandığını ifade etti.

"ALLAH BANA SARI KART GÖSTERDİ"

Özcan, "Allah'ın sevgili kuluymuşum ki erken teşhis konuldu" dedi. Kamuoyunda hakkında çıkan "kanser teşhisi konuldu" iddialarını yalanlayan Özcan, teşhisinin akut pankreatit olduğunu belirtti.

Rahatsızlığına dair açıklamalarda bulunan Özcan, "Bu hastalığın nedeni kötü beslenme, stres ve alkol kullanımı. Ancak artık bu alışkanlıklarımdan vazgeçeceğim. Allahu teala bana sarı kart gösterdi. Çift sarı karta dönmemesi için bundan sonra alkol kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.

Kanser iddialarına Tanju Özcan'dan yanıt: Konulan tanıyı açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Gecmiş olsun güzel başkan. Oy kaygısı güdüp dansöz gibi kıvırmıyorsun. Özün de sözün de bir.

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