Kocaeli'de yem karma makinesine sıkışan muhtar hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Pirceler Mahalle Muhtarı Erol Sert (48), yem karma makinesinde çalışmak üzere kendisine ait ahıra geldi. Bu sırada Sert, bilinmeyen bir sebeple yem karma makinesine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SIKIŞTIĞI MAKİNEDEN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Sıkıştığı makineden çıkarılan Sert, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Erol Sert, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.