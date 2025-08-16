Kandıra'da Yangın Paniği: Ekipler Müdahale Ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde çıkan yangın, yerleşim yerine yakın olması nedeniyle büyük korkuya yol açtı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilerek söndürme çalışmalarına başlandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde yangın başladı. Yangının yerleşim yerine yakın olması büyük korkuya sebep oldu. Bölgeye giden ekipler söndürme çalışmalarına başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı. Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

Yangının yerleşim yerinde başlamış olması büyük korkuya sebep oldu. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - KOCAELİ

