Kandıra'da Yangın Paniği: Ekipler Müdahale Ediyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Koruklar köyünde yangın başladı. Yangının yerleşim yerine yakın olması büyük korkuya sebep oldu. Bölgeye giden ekipler söndürme çalışmalarına başladı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı. Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.

Yangının yerleşim yerinde başlamış olması büyük korkuya sebep oldu. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - KOCAELİ