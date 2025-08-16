Kandıra'da Yangın Paniği: Ekipler Müdahale Ediyor
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını sonrası Kandıra ilçesi Koruklar Köyü'nde yangın başladı. Kandıra'dan gelen yangın haberi bölgede endişeyi artırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, söndürme çalışmalarına başladı.
Yangının yerleşim yerinde başlamış olması büyük korkuya sebep oldu. Ekiplerin çalışması devam ediyor. - KOCAELİ
