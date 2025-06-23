Kandıra'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kandıra'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu 77 yaşındaki Hüseyin K. ve 74 yaşındaki eşi Fatma K. yaralandı. Fatma K. hastanede hayatını kaybederken, Hüseyin K.'nın tedavisi sürüyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, Cicili Mahallesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve 74 yaşındaki eşi Fatma K. yaralanarak araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaşlı çifti çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, Hüseyin K'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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