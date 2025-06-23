Kandıra'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, Cicili Mahallesi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Hüseyin K. yönetimindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve 74 yaşındaki eşi Fatma K. yaralanarak araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaşlı çifti çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, Hüseyin K'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. - KOCAELİ