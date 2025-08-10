Kandıra'da İzinsiz Çadır Kurma Denetimleri Artırıldı

Kandıra'da İzinsiz Çadır Kurma Denetimleri Artırıldı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahiller ve ormanlık alanlarda izinsiz çadır kuran vatandaşlara yönelik denetimler artırıldı. Kandıra Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman İşletme Şefliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, mevzuata aykırı şekilde çadır kuran kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanarak, çadırlar kaldırıldı.

Yetkililer, sahillerin ve ormanlık alanların korunması amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında artan kamp faaliyetlerinin orman yangınları riski ve çevre kirliliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Kanun ne diyor?

6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereği ormanlarda izinsiz çadır kurmak yasak. Aynı kanunun 76. maddesine göre ormanlık alanlarda izinsiz ateş yakmak, 2 bin TL'den başlayan idari para cezasına tabi. Kabahatler Kanunu'na göre belirlenmiş alanlar dışında çevreye zarar verecek şekilde kamp yapmak da para cezası ile sonuçlanıyor.

Ekipler, doğayı korumak ve yangın riskini en aza indirmek amacıyla denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız süreceğini ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
