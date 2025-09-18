Haberler

Kandıra'da Hava Muhalefeti İle Mahsur Kalan Gemi Mürettebatı Helikopterle Kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle kayalıklara oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisinin 7 kişilik mürettebatı, nefes kesen bir helikopter operasyonu ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir halinde olan 81 metre boyundaki kuru yük gemisi, Kefken açıklarında şiddetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkarak kıyıya doğru sürüklendi. Gemi, Kandıra'nın Pembe Kayalar mevkiindeki kayalık alanda karaya oturdu.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 7 kişilik mürettebat için hava operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, gemideki mürettebat başarılı şekilde kurtarılıyor.

Bölgede çalışmalar devam ediyor. - KOCAELİ

