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Kandıra'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Genç Hastaneye Kaldırıldı

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç hastaneye kaldırıldı. E.A. ve E.K., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Babalı'da farklı noktalarda denize giren E.A. (16) ile E.K. (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan gençler, ilk olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A. ve E.K., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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