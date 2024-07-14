Kandıra'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 2 Genç Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Babalı'da farklı noktalarda denize giren E.A. (16) ile E.K. (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan gençler, ilk olarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.A. ve E.K., Kandıra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ