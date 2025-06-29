Kandıra'da Denizde Boğulma Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 38 yaşındaki Murat Ş., çırpınmaya başladıktan sonra gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılmasına rağmen, hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Ş. (38) gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa