Haberler

Kandilli Sıra Dağları'ndaki çığın izleri havadan görüntülendi

Kandilli Sıra Dağları'ndaki çığın izleri havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuzluca ilçesindeki Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın ardından oluşan izler dronelar ile havadan görüntülendi. Eriyen kar tabakasının çığa neden olabileceği belirtiliyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda daha önce meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte eriyen kar tabakasının bazı noktalarda çığa neden olduğu görüldü.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kandilli Sıra Dağları'nda meydana gelen çığın ardından oluşan izler drone ile havadan görüntülendi. Kış boyunca yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, havaların ısınmasıyla birlikte dağ yamaçlarındaki kar örtüsünde çözülmeler yaşandı. Bölgede daha önce meydana geldiği değerlendirilen çığın ardından oluşan geniş kar yığınları ve sürüklenme izleri dikkat çekti. İlkbahar aylarında ve ani sıcaklık artışlarında görülen "ıslak çığ" olarak bilinen çığ türlerinin, eriyen kar tabakasının ağırlaşmasıyla oluştuğu öğrenildi. Drone görüntülerinde, dağ yamaçlarından koparak aşağı sürüklenen kar kütlelerinin bıraktığı izler net şekilde görülürken, bölgedeki yüksek kesimlerde çığ riskinin devam edebileceği değerlendiriliyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var

Avrupa ülkesinde çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti

Hıçkıra hıçkıra ağladı, devreye Hamza Yerlikaya girdi
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık