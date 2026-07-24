Haberler

Mudanya'da kanalizasyon denize akıtıldı

Mudanya'da kanalizasyon denize akıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’nın Mudanya ilçesinde denize kanalizasyon atık suyunun boşaltıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize kanalizasyon atık suyunun boşaltıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada denizde yüzen vatandaşlar ise duruma tepki göstererek sudan çıkmak zorunda kaldı.

Olay, Mudanya sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, denize doğrudan kanalizasyon atık suyu deşarj edildi. Denizin renginin değiştiği ve suyun bulanıklaştığı görülen anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, atık suyun denize aktığı sırada bölgede yüzen vatandaşların hayret yaşadığı, kirliliği fark eden bazı kişilerin ise sağlık endişesiyle denizden çıktığı görüldü. Sahilde bulunan vatandaşlar, özellikle yaz sezonunda yaşanan bu tür görüntülerin hem çevre hem de halk sağlığı açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Öte yandan, olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü

Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı