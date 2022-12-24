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Kanada'da kar fırtınası: 60'tan fazla araç birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi.

Kanada'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Ontario eyaletindeki otoyollarda 60'tan fazla araç birbirine girdi.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli fırtına nedeniyle havayolu şirketleri ülke genelinde bazı seferlerini iptal ederken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle otoyollarda ise zincirleme kaza meydana geldi. Ontario eyaletindeki 401 ve 402 otoyolunda görüş mesafesi düştü, 60'tan fazla araç birbirine girdi. İki otoyol da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ontario Eyalet Polisi, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Fırtına sürecek

Kanada Ulusal Hava Durumu Servisi, Ontario ve Quebec eyaletlerini etkisi altına alan kar fırtınasının önümüzdeki günlerde de süreceğini, kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiğini aktardı. - TORONTO

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ontario Tragger Kanada 3. Sayfa Haberler

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