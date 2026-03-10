Haberler

Kanada'daki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toronto'da ABD Konsolosluğu'na sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından polis saldırganı tespit etmek için çalışma başlattı.

Kanada'da ABD Konsolosluğuna sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde bulunan ABD Konsolosluğuna sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Toronto polisi, olay yerinde silahla ateş edildiğini dair kanıtlar bulunduğunu açıklayarak, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığını aktardı.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, silahlı saldırıyı kınayarak, sorumluları yargılamak ve cezalandırmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" söyledi. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı

İran'da savaş devam ederken, çok sayıda gözaltı da var
Papa, ABD'de gözaltına alınan piskoposu görevden aldı

Piskopos krizi! Papa görevden aldı
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

12 yıldır sabırla bu telefonu açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz