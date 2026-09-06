KPSS'ye yalın ayak son anda yetişemedi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da hareketliliğe sahne oldu. Bir aday elinde terliği yalın ayak koşarak geldiği sınavı saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese kalan aday vatandaşların verdiği suyu içip "Spor yapmış oldum seneye tekrar gireceğim" dedi.

Türkiye genelinde milyonlarca memur adayının katılımıyla gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Antalya'da hareketli anların yaşanmasına sahne oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda organize edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları için adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinde hazır bulundu. Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk dikkat çekerken, memur olma hayali kuran binlerce aday sınav salonlarına girerek ter döktü.

Yalın ayak koşarak geldi, saniyelerle kaçırdı

Adayların birçoğu erken saatlerde geldikleri sınav merkezlerinde yerlerini alırken, kimileri ise son dakikada sınav merkezine yetişebildi. Bazı adaylar ise tüm çabalarına rağmen kapıların kapanmasına yetişemedi. İlk kez KPPS'ye girecek olan Baran Bayraklı ise elinde terlik yalın ayak koşarak geldiği sınav merkezinde kapının kapanmasını saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese geldiği sınav merkezinde kapıların kapandığını gören Bayraklı "Spor yapmış olduk. Seneye tekrar gireriz artık" dedi. Bayraklı çevredeki vatandaşların uzattığı suyu içerek bir süre dinlendikten sonra sınav merkezinden ayrıldı.

"Bizde heyecan yaşadık"

Sınava giren adayların yanı sıra onları yalnız bırakmayan veliler okul bahçeleri ve çevrelerinde heyecanla sınavın bitmesini bekledi. Çocuklarının geleceği için okul önlerinde bekleyen aileler, sınav heyecanını dışarıda yaşadı. Sınav merkezinin çevresinde çocuklarını bekleyen Elvan Eren, "Oğlum diyetisyenlik mezunu, KPSS'ye sıkı hazırlandı. Girdi bakalım sonuç ne olacak. Daha önceden deneyimi var, ama sadece çocuğumuz değil bizlerde her defasında ilk kez giriyormuş gibi heyecan yaşadık aile olarak. İyi bir puan alıp Antalya'ya atanmasını istiyoruz. Devletine, milletine faydalı bir diyetisyen olarak sağlık alanında hizmet vermesini istiyoruz" dedi.

"Hayatın tamamı bir sınav"

Ayhan Eren ise, "Oğlumuz bu sene tekrar bir sınav denemesi yapacak. İnşallah iyi bir puan alır. Gönlüne göre iyi bir yere atanması, çalışmak nasip olur. Sınav heyecanı yıllardır devam ediyor. Lise, üniversite, KPSS bu sınav maratonu hiçbir zaman bitmeyecek, devam edecek. Hayatın tamamı bir sınav, her aşamada başarılı olması için mutlaka bir çaba göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ali Sarıca ise, "Tabi ki onun da bir beklentisi var, ama her şeyin hayırlısı diyelim. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı